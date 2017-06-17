Фигуранта дела о брошенной петарде на акции 12 июня заподозрили в нападении на бойца Росгвардии
Мужчина, который проходит по делу о хулиганстве из-за брошенной петарды на акции в Москве 12 июня, подозревается в нападении на бойца Росгвардии. Об этом сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на источник в полиции.
Пострадавшего бойца Росгвардии зовут Юрий Посаженников. «Открытая Россия» пишет, что он, согласно поданному им заявлению, 12 июня получил удар в спину и упал, повредив левую руку. По заявлению проводится проверка.
По данным издания, подозреваемый — 29-летний уроженец Чечни («Известия» писали, что за брошенную петарду был задержан уроженец Дагестана 1988 года рождения).
В публикации сказано, что мужчина находится под подпиской о невыезде. Задержанному за брошенную на акции петарду, как сообщала 13 июня пресс-служба полиции, была избрана такая же мера пресечения.