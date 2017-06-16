Возле детского сада в Китае сработала бомба. Погибли семь человек
Возле детского сада на востоке Китая сработало самодельное взрывное устройство, сообщает AP со ссылкой на заявление правоохранительных органов, расследующих произошедшее.
По предварительным данным, человек, который принес бомбу к детскому саду, погиб при взрыве. О возможных мотивах устроившего взрыв следствие пока не сообщает.
Ранее представители правоохранительных органов заявляли, что рассматривают версию взрыва бытового газа.
Взрыв возле детского сада в городе Фыньсянь в провинции Цзянсу на востоке Китая произошел днем 15 июня. Погибли, по данным на утро 16 июня, семь человек, 59 получили ранения.