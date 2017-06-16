В Краснодарском крае учителя гимназии уволили после выхода на митинг 12 июня

Юга.ру
06:39, 16 июня 2017
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Преподавателя истории и обществознания в ейской гимназии № 14 Александра Коровайного уволили после того, как он участвовал в протестном митинге 12 июня. Как рассказал изданию «Юга.ру» сам Коровайный, о предстоящем увольнении ему говорили сотрудники полиции.

Коровайного не задерживали на акции 12 июня, полицейские пришли в гимназию уже после ее завершения. На учителя составили административный протокол по статье о нарушении правил организации и проведения митинга (часть 2 статьи 20.2). 15 июня Ейский районный суд арестовал его на 10 суток.

Директор гимназии Анна Кравцова заявила, что увольнение Коровайного никак не связано с протестной акцией. Она пояснила, что преподавателя взяли на временную замену, так как один из учителей школы заболел. «Сейчас учебный год закончился и, соответственно, контракт с ним тоже. В новом учебном году с больничного выйдет преподаватель, которого Александр Коровайный замещал», — добавила Кравцова.

«Я думаю, что здесь очень странное совпадение. Сначала мне сотрудники полиции говорят, что я больше в школе работать не буду, и тут же через пять минут после этого говорят в школе. До этого мне никто не говорил уйти с работы в связи с тем, что учебный процесс закончился. Я рассчитывал, что буду работать, пока не выйдет преподаватель», — заявил Коровайный.

Юга.ру
Антикоррупционная акция в Ейске не была согласована городскими властями — заявителям трижды отказывали. На митинге задержали восемь человек, из которых пятеро были несовершеннолетними.
Александр Коровайны помимо работы учителем руководит городским отделением партии «Яблоко». Перед митингом, по его собственным словам, он консультировал участников, чтобы объяснить им правила проведения массовых акций. В митинге участвовали в том числе ученики из его школы.
Акции протеста прошли 12 июня по всей России. На несогласованных мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге задержали в общей сложности около полутора тысяч человек. После акций возбуждено по меньше мере два уголовных дела о нападении на полицейских.

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