В Краснодарском крае учителя гимназии уволили после выхода на митинг 12 июня

Преподавателя истории и обществознания в ейской гимназии № 14 Александра Коровайного уволили после того, как он участвовал в протестном митинге 12 июня. Как рассказал изданию «Юга.ру» сам Коровайный, о предстоящем увольнении ему говорили сотрудники полиции.

Коровайного не задерживали на акции 12 июня, полицейские пришли в гимназию уже после ее завершения. На учителя составили административный протокол по статье о нарушении правил организации и проведения митинга (часть 2 статьи 20.2). 15 июня Ейский районный суд арестовал его на 10 суток.

Директор гимназии Анна Кравцова заявила, что увольнение Коровайного никак не связано с протестной акцией. Она пояснила, что преподавателя взяли на временную замену, так как один из учителей школы заболел. «Сейчас учебный год закончился и, соответственно, контракт с ним тоже. В новом учебном году с больничного выйдет преподаватель, которого Александр Коровайный замещал», — добавила Кравцова.