Центробанк России снизил ключевую ставку до 9 процентов
Банк России в третий раз с начала 2017 года снизил ключевую ставку — до 9 процентов. До этого ставка была на уровне 9,25 процента. Новая ставка вступит в силу с 19 июня.
В своем пресс-релизе ЦБ отметил, что годовая инфляция в мае составила 4,1 процента, что близко к целевому уровню 4 процента. При этом регулятор ожидает возможного изменения тренда из-за сезонного повышения цен. Банк России повысил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,3-1,8 процента.
Очередной пересмотр ключевой ставки запланирован на 28 июля.
Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.