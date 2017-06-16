Центробанк России снизил ключевую ставку до 9 процентов

Банк России в третий раз с начала 2017 года снизил — до 9 процентов. До этого ставка была на уровне 9,25 процента. Новая ставка вступит в силу с 19 июня.

В своем пресс-релизе ЦБ отметил, что годовая инфляция в мае составила 4,1 процента, что близко к целевому уровню 4 процента. При этом регулятор ожидает возможного изменения тренда из-за сезонного повышения цен. Банк России повысил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,3-1,8 процента.

Очередной пересмотр ключевой ставки запланирован на 28 июля.