Семья жителя Чечни, у которого сожгли дом после жалобы Путину, попросила президента помочь «вернуть отца» домой

Семья жителя чеченского села Кенхи Рамазана Джалалдинова, который, по собственным словам, уехал из республики из-за угроз, 14 июня опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой способствовать возвращению мужчины домой.

Обращение было приурочено к «прямой линии», которую провел Путин 15 июня, и опубликовано на странице Джалалдинова «ВКонтакте».

«Мы обращаемся к вам, так как вы являетесь патриотом мира и лидером нации. Мы очень рады за вас и за ваш мировой рейтинг. Поэтому просим, пожалуйста, верните нашего отца, нашего единственного кормильца, нашего папу. И объясните нам всем, почему он должен прятаться от местных чиновников, и по какому закону сожгли наш дом», — сказано в обращении.

Родственницы Джалалдинова заявили, что обращаются не только к Путину, но и к руководству Чечни и МВД России.

После «прямой линии», на которой видеозапись показана не была, дочь Джалалдинова Муслимат сказала «Кавказскому узлу», что не исключает «негативных последствий», поскольку у ее отца «начались неприятности после того, как он обратился к Путину в прошлом году».