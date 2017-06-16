Семья жителя Чечни, у которого сожгли дом после жалобы Путину, попросила президента помочь «вернуть отца» домой

Кавказский узел
17:41, 16 июня 2017
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Семья жителя чеченского села Кенхи Рамазана Джалалдинова, который, по собственным словам, уехал из республики из-за угроз, 14 июня опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой способствовать возвращению мужчины домой.

Обращение было приурочено к «прямой линии», которую провел Путин 15 июня, и опубликовано на странице Джалалдинова «ВКонтакте».

«Мы обращаемся к вам, так как вы являетесь патриотом мира и лидером нации. Мы очень рады за вас и за ваш мировой рейтинг. Поэтому просим, пожалуйста, верните нашего отца, нашего единственного кормильца, нашего папу. И объясните нам всем, почему он должен прятаться от местных чиновников, и по какому закону сожгли наш дом», — сказано в обращении.

Родственницы Джалалдинова заявили, что обращаются не только к Путину, но и к руководству Чечни и МВД России. 

После «прямой линии», на которой видеозапись показана не была, дочь Джалалдинова Муслимат сказала «Кавказскому узлу», что не исключает «негативных последствий», поскольку у ее отца «начались неприятности после того, как он обратился к Путину в прошлом году».

Рамазан Джалалдинов, критиковавший чеченских чиновников, заявил, что скрывается, опасаясь повторить судьбу спортсмена Мурада Амриева. По мнению Джалалдинова, семья которого обратилась на «прямую линию» к Путину, устной гарантии президента недостаточно, чтобы разрешить его проблему.

Кавказский узел
Рамазан Джалалдинов в апреле 2016 года записал видеообращение к руководству России и Чечни с жалобами на условия жизни в селе Кенхи. После этого его дом был сожжен, а его семью вывезли к границе с Дагестаном; сам Джалалдинов также уехал в эту республику. В руководстве Чечни тогда заявили, что мужчина сам устроил пожар.
В мае Джалалдинов принес публичные извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, назвав свое обращение ошибкой. После этого семья Джалалдинов вернулась в Кенхи. В августе его приговорили к 160 часам обязательных работ за клевету.
В ноябре Джалалдинов покинул Кенхи и некоторое время его местонахождение было неизвестно. Затем он вышел на связь с правозащитницей Светланой Ганнушкиной, рассказав ей, в числе прочего, об угрозах со стороны первого замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Джалалдинов сообщил, что покинул Чечню из-за угроз и попросил его не искать. Позже сообщалось, что он написал заявление об угрозах в СК.

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