Двое сбежавших из тюрьмы в Джорджии заключенных задержаны. Их поймал фермер

Житель Теннесси задержал двух заключенных, совершивших побег в штате Джорджия, убив охранников.

Как сообщили представители правоохранительных органов Теннесси, беглецы — Донни Расселл Роу и Рики Дьюбоз — попытались украсть автомобиль, стоявший у дома в отдаленной сельской местности.

Их заметил хозяин дома, достал ружье и, вместе с пришедшим на помощь соседом, продержал беглецов на прицеле до приезда полиции.

Беглые заключенные находятся под стражей и не представляют более угрозы для жителей, подчеркнули представители местных властей.

Имя жителя Теннесси, задержавшего беглецов, пока не раскрывается.