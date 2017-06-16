Двое сбежавших из тюрьмы в Джорджии заключенных задержаны. Их поймал фермер

Fox News
05:47, 16 июня 2017
Надежный источник

Житель Теннесси задержал двух заключенных, совершивших побег в штате Джорджия, убив охранников.

Как сообщили представители правоохранительных органов Теннесси, беглецы — Донни Расселл Роу и Рики Дьюбоз — попытались украсть автомобиль, стоявший у дома в отдаленной сельской местности.

Их заметил хозяин дома, достал ружье и, вместе с пришедшим на помощь соседом, продержал беглецов на прицеле до приезда полиции.

Беглые заключенные находятся под стражей и не представляют более угрозы для жителей, подчеркнули представители местных властей.

Имя жителя Теннесси, задержавшего беглецов, пока не раскрывается.

«Истинная храбрость — вот то, из-за чего я сейчас стою перед вами и рассказываю об успешном задержании, — заявил глава отделения ФБР в Теннесси Марк Гвин сказал. — Поэтому я очень благодарен всем, кто принял участие» (англ.яз.).

Fox News
Донни Расселл Роу и Рики Дьюбоз совершили побег 13 июня, когда их перевозили в тюремном автобусе. При побеге они убили двух охранников, под угрозой оружия остановили проезжавший мимо автомобиль и уехали с места происшествия.
Находясь в бегах, Роу и Дьюбоз, украли еще один автомобиль, а также ограбили два дома.
Для поимки беглецов была объявлена масштабная операция в нескольких штатах, за информацию, которая помогла бы их задержать, предлагалась награда в 130 тысяч долларов.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться