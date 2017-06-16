Двое сбежавших из тюрьмы в Джорджии заключенных задержаны. Их поймал фермер
Житель Теннесси задержал двух заключенных, совершивших побег в штате Джорджия, убив охранников.
Как сообщили представители правоохранительных органов Теннесси, беглецы — Донни Расселл Роу и Рики Дьюбоз — попытались украсть автомобиль, стоявший у дома в отдаленной сельской местности.
Их заметил хозяин дома, достал ружье и, вместе с пришедшим на помощь соседом, продержал беглецов на прицеле до приезда полиции.
Беглые заключенные находятся под стражей и не представляют более угрозы для жителей, подчеркнули представители местных властей.
Имя жителя Теннесси, задержавшего беглецов, пока не раскрывается.
«Истинная храбрость — вот то, из-за чего я сейчас стою перед вами и рассказываю об успешном задержании, — заявил глава отделения ФБР в Теннесси Марк Гвин сказал. — Поэтому я очень благодарен всем, кто принял участие» (англ.яз.).