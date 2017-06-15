Назначен новый директор музея Исаакиевского собора

Как пишет «Интерфакс», Мудров работает «в сфере культуры Петербурга с 1982 года» и занимал руководящие должности в ряде музеев.

Мудров приступил к работе с 15 июня.

Новым директором музея Исаакиевского собора назначен искусствовед Юрий Мудров, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Музеем Исаакиевского собора с 2008 года руководил Николай Буров. 31 мая 2017 года он покинул этот пост. Буров выступал против передачи собора в пользование РПЦ, которую запланировали власти Санкт-Петербурга.