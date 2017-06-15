В Казани задержанный умер, выпав на ходу из машины полиции. Возбуждено уголовное дело

Зона права
10:17, 15 июня 2017
Надежный источник

В Казани возбуждено уголовное дело по факту смерти 27-летнего Сергея Щербакова, выпавшего из полицейского автомобиля, сообщила организация «Зона права».

По данным правозащитников, 4 июня Щербаков был задержан полицейскими за нарушение общественного порядка. Его поместили в отсек для задержанных в полицейской машине и повезли в отделение.

Во время поездки Щербаков выпал из автомобиля на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность») возбуждено в отношении неустановленных сотрудников патрульно-постовой службы полиции Казани.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану сообщал, что 4 июня в Казани 27-летний задержанный полицией за хулиганство «выбил ногами дверь, выпал из машины» и погиб.

Сегодня следователь провел допрос мамы погибшего и признал ее потерпевшей по уголовному делу. Назначена судебно-медицинская, криминалистическая и трасологическая экспертизы.

Зона права
Часть 2 статьи 293 УК предусматривает максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Признанным виновными по этой статье УК также грозит запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться