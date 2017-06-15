В Казани задержанный умер, выпав на ходу из машины полиции. Возбуждено уголовное дело

В Казани возбуждено уголовное дело по факту смерти 27-летнего Сергея Щербакова, выпавшего из полицейского автомобиля, сообщила организация «Зона права».

По данным правозащитников, 4 июня Щербаков был задержан полицейскими за нарушение общественного порядка. Его поместили в отсек для задержанных в полицейской машине и повезли в отделение.

Во время поездки Щербаков выпал из автомобиля на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность») возбуждено в отношении неустановленных сотрудников патрульно-постовой службы полиции Казани.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану сообщал, что 4 июня в Казани 27-летний задержанный полицией за хулиганство «выбил ногами дверь, выпал из машины» и погиб.