В Чечне прекращено дело против бойца ММА Мурада Амриева
МВД Чечни прекратило уголовное дело против бойца смешанных единоборств (MMA) Мурада Амриева, которого подозревали в подделке документов. Об этом 15 июня объявили в пресс-службе ведомства.
Постановление о прекращении уголовного дела было вынесено накануне, 14 июня, в Грозном.
При этом вечером 14 июня «Новая газета» писала, что от Амриева требуют признания вины по этому уголовному делу. В ответ боец подал ходатайство о прекращении дела, свою вину он признать отказался.
Амриев уехал из Чечни и России в 2013 году после того как его, по словам бойца, пытали в полиции, чтобы получить показания на брата. В июне 2017 года он вернулся в Россию, но был задержан по подозрению в том, что при получении паспорта в 2001 году неверно указал дату рождения.
К задержанному в Брянске Амриеву приехали чеченские полицейские, но ему удалось сбежать от них в Белоруссию. Там бойца вновь задержали и передали российским правоохранительным органам, при этом официально экстрадиция не оформлялась.