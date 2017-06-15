В Чечне прекращено дело против бойца ММА Мурада Амриева

МВД Чечни прекратило уголовное дело против бойца смешанных единоборств (MMA) Мурада Амриева, которого подозревали в подделке документов. Об этом 15 июня объявили в пресс-службе ведомства.

Постановление о прекращении уголовного дела было вынесено накануне, 14 июня, в Грозном.

При этом вечером 14 июня «Новая газета» писала, что от Амриева требуют признания вины по этому уголовному делу. В ответ боец подал ходатайство о прекращении дела, свою вину он признать отказался.