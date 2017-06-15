Мэйуэзер и Макгрегор назначили дату боя

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер согласился на бой с чемпионом по смешанным единоборствам (чемпионат UFC) Конором Макгрегором. Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса.

A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jun 14, 2017 at 2:30pm PDT

Макгрегор согласился на бой еще в мае, после чего UFC вела переговоры с представителями Мэйуэзера.