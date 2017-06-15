Мэйуэзер и Макгрегор назначили дату боя
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер согласился на бой с чемпионом по смешанным единоборствам (чемпионат UFC) Конором Макгрегором. Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса.
Макгрегор согласился на бой еще в мае, после чего UFC вела переговоры с представителями Мэйуэзера.
В январе Мэйуэзер заявлял, что хочет получить за бой 100 миллионов долларов, предложив Макгрегору только 15 миллионов.
Мэйуэзер — непобежденный чемпион мира по боксу, завоевывавший титулы в четырех весовых категориях. Он завершил карьеру в 2015 году после «боя века» с Мэнни Пакьяо и поединка с Андре Берто, в котором защищал один из своих титулов. Макгрегор является действующим чемпионом UFC в легком весе и одним из самых популярных спортсменов, выступающих в ММА.