Главного библиографа Российской национальной библиотеки восстановят в должности. Ее уволили после критики слияния РНБ и Ленинки

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга восстановил в должности главного библиографа Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяну Шумилову, которая была уволена в феврале под предлогом нарушения трудовой дисциплины.

Татьяна Шумилова будет восстановлена в должности. Решение об увольнении Публичка должна признать недействительным. Так что трудовой стаж библиографа считается непрерванным.

Татьяна Шумилова была уволена после того, как публично раскритиковала планы объединения РНБ, находящейся в Санкт-Петербурге, с московской Российской государственной библиотекой имени Ленина. Ее обвинили в прогуле в тот день, когда она выступала на пресс-конференции, посвященной слиянию учреждений.