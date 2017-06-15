Эстония откроет «посольство данных» в Люксембурге. Там будут хранить копии всех важных документов

Правительство Эстонии 15 июня одобрило соглашение об открытии «посольства данных» в Люксембурге, в котором будут храниться копии важных баз данных и документов.

Хранилище данных в Люксембурге открывается с целью обеспечения безопасности данных на случай физического уничтожения серверов в Эстонии или хакерских атак. В «посольство данных» будут отправляться все сведения из главных эстонских баз данных.

Вопрос об открытии резервного хранилища государственных данных обсуждается в Эстонии несколько лет. В августе 2016 года сообщалось, что изначально планировалось открыть его в Великобритании, но из-за выхода королевства из Евросоюза было принято решение открыть его в Люксембурге.

Ожидается, что «посольство данных» заработает к концу 2017 года.