Житель Москвы заявил в полицию о краже скрипки Страдивари

В полицию Москвы подано заявление о краже скрипки работы Антонио Страдивари, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.

По словам собеседника агентства, в полицию обратился адвокат, представляющий интересы 78-летнего мужчины. По словам адвоката, его подзащитный уверяет, что у него похитили скрипку XVII-го века.

«Музыкальный инструмент хранился в квартире его дочери в Малом Кисловском переулке, однако в ходе бракоразводного процесса ее муж якобы подменил дорогостоящую скрипку на обычную», — рассказал собеседник агентства.

Специалисты, осмотревшие музыкальный инструмент, рассказали, что футляр изготовлен в XVII веке, а сама скрипка сделана в XX веке. Документы, подтверждающие, что у обратившегося в полицию была скрипка Страдивари, не предоставлены, подчеркнул он.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что в полицию поступило заявление о краже дорогостоящего музыкального инструмента, добавив, что по нему проводится проверка.