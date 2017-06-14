Заказчик программы «Моя улица» построит выставочный стенд за 125 миллионов рублей. Это дороже, чем стенды «Газпрома» и Сбербанка

Комплекс городского хозяйства Москвы, который, в частности, выступает заказчиком программы «Моя улица», занимается укладкой асфальта и новогодней иллюминацией, планирует потратить 125 миллионов рублей на строительство выставочного стенда на «Московском урбанистическом форуме». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Для сравнения, самый дорогой стенд на Петербургском экономическом форуме, который прошел в начале июня, сделала компания «Газпром». Он обошелся газовому монополисту в 53 миллиона рублей. У Сбербанка стенд стоил 24,96 миллиона рублей, у «Ростеха» — 36 миллионов рублей. Самым дорогой стенд за все время проведения ПМЭФ построил в 2013 году «Сбербанк» потратив на его создание около 83 миллионов рублей, сообщали «Ведомости».

Комплекс городского хозяйства, который возглавляет Петр Бирюков, собирается сделать стенд в 255 квадратных метров. Кроме того, в рамках того же тендера планируется разместить уличные кубы по 25 квадратных метров — на них будут показывать ролики о «системе жизнеобеспечения города», с помощью которых планируется сформировать «рачительное поведение граждан при потреблении энергоресурсов».

Из общей суммы 63,3 миллиона рублей Комплекс городского хозяйства потратит на возведение стенда, а 61,4 миллиона рублей — на зарплату монтажников, дизайнеров и сотрудников, которые будут работать на «Московском урбанистическом форуме».