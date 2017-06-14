Власти Москвы изменили правила оформления избирательных участков

Московские власти изменили закон о выборах мэра, депутатов городской думы и муниципальных депутатов, убрав из него норму о размещении фотографий кандидатов на избирательных участках. Соответствующий городской закон 31 мая подписал мэр Сергей Собянин.

Теперь на информационных стендах в обязательном порядке будут указывать только биографические данные, партийную принадлежность и сведения о доходах кандидатов. Пункт о размещении на участках фотографий кандидатов (с их согласия) был исключен.

Такие изменения в избирательное законодательство предложил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он не объяснил, почему из документа исключили правило о размещении фотографий кандидатов, ограничившись словами о том, что московское законодательство приводят в соответствие с федеральными поправками. При этом в поправках к федеральному закону о выборах фотографии не упоминались в принципе.

По словам Горбунова, вопрос о фотографиях будет решаться Мосгоризбиркомом отдельно. Он заявил, что «вокруг фотографий всегда много споров, особенно когда кандидатов много», а теперь будут разработаны «единые требования».

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков посчитал, что новые нормы направлены против оппозиции, чтобы снизить узнаваемость кандидатов. Депутаты от КПРФ были единственными, кто голосовал против поправок.