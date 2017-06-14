В Совете Федерации создана комиссия по «предотвращению вмешательства во внутренние дела» России

Совет Федерации
08:02, 14 июня 2017
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Члены Совета Федерации проголосовали за создание временной комиссии «по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации». За проект постановления выступили 152 сенатора, один воздержался. Трансляция заседания идет на YouTube.

Комиссию возглавил зампредседателя комитета по международным делам Андрей Климов.

Глава комитета по международным делам Константин Косачев, рассказывая о работе комиссии, заверил, что «охоты на ведьм как не было, так и не будет». Он добавил, что конкретных мер по изменению законодательства для защиты суверенитета пока нет.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что зарубежные силы пытаются влиять на смену власти. Она добавила, что сменяемость власти предусмотрена демократическими принципами, а влияние извне недопустимо.

О создании специальной комиссии в Совете Федерации стало известно в начале июня, этому были посвящены специальные парламентские слушания. Там, в частности, обсуждалось влияние на российскую политику со стороны неправительственных организаций и «лояльных Западу» СМИ.
Ранее в Госдуме представили доклад о работе американских СМИ во время выборов 2016 года. В документе утверждается, что «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN «ставили под сомнение демократическую природу избирательной системы в России».
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