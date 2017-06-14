Политехнический музей добился отмены штрафа за организацию детских кружков

Мосгорсуд, сообщил Боганцев, пришел к выводу, что Политех не занимается «деятельностью по реализации образовательных программ, по итогам организуемых циклов лекций не выдается итогового документа об образовании, а деятельность в указанной части осуществляется в рамках культурно-просветительской деятельности, которая не подлежит лицензированию».

А вот и финал (надеюсь!) истории с кружками Политехнического музея. Напомню, что в ноябре Симоновский районный суд оштра...

Об этом написал в своем фейсбуке заместитель генерального директора музея по просветительской и образовательной работе Иван Боганцев.

Политехнический музей выиграл апелляцию в Московском городском суде по решению о штрафе за организацию детских образовательных кружков без лицензии.

В ноябре 2016 года на Политехнический музей был оштрафован за организацию детских образовательных кружков без лицензии. Штраф был наложен после того, как Симоновская межрайонная прокуратура проверила по жалобе родителей работу научно-образовательного проекта «Научные лаборатории», входящего в структуру музея.

Прокуратура пришла в выводу, что музей занимается образовательной деятельностью, подлежащей лицензированию, однако соответствующей лицензии у него нет. Руководство музея с выводами прокуратуры не согласилось и оспорило решение о штрафе в Мосгорсуде.

В Политехе, сообщается на сайте музея, это работают лаборатории биологии, математики, робототехники, химии, физики и Детский лекторий. При лабораториях действуют кружки для детей разного возраста, а также проводятся лекции и разовые занятия.