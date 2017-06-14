Политехнический музей добился отмены штрафа за организацию детских кружков
Политехнический музей выиграл апелляцию в Московском городском суде по решению о штрафе за организацию детских образовательных кружков без лицензии.
Об этом написал в своем фейсбуке заместитель генерального директора музея по просветительской и образовательной работе Иван Боганцев.
А вот и финал (надеюсь!) истории с кружками Политехнического музея. Напомню, что в ноябре Симоновский районный суд оштра...Опубликовано Иваном Боганцевым 14 июня 2017 г.
Мосгорсуд, сообщил Боганцев, пришел к выводу, что Политех не занимается «деятельностью по реализации образовательных программ, по итогам организуемых циклов лекций не выдается итогового документа об образовании, а деятельность в указанной части осуществляется в рамках культурно-просветительской деятельности, которая не подлежит лицензированию».