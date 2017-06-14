Издатель журналов Time и Fortune сократит несколько десятков сотрудников
Компания Time Inc., издающая журналы Time и Fortune, планирует сократить 300 сотрудников — 4 процента своего персонала.
Глава Time Inc. Рич Баттиста заявил, что речь идет «о трудном, но необходимом шаге» в рамках реструктуризации издательского дома.
«Я благодарю каждого из них за усердную работу на благо компании и преданность», — сказал Баттиста о попавших под сокращение сотрудниках.
Компания Time Inc. на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с потенциальными покупателями, однако в апреле было объявлено, что сделка не состоится. Отказ от продажи, отмечает Variety, стал одной из причин, по которой Time Inc. вынуждены была объявить о масштабной реструктуризации.
Time Inc., в числе прочего, издает журналы People, Time, Fortune и Sports Illustrated.