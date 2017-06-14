Издатель журналов Time и Fortune сократит несколько десятков сотрудников

«Я благодарю каждого из них за усердную работу на благо компании и преданность», — сказал Баттиста о попавших под сокращение сотрудниках.

Компания Time Inc. на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с потенциальными покупателями, однако в апреле было объявлено, что сделка не состоится. Отказ от продажи, отмечает Variety, стал одной из причин, по которой Time Inc. вынуждены была объявить о масштабной реструктуризации.

Time Inc., в числе прочего, издает журналы People, Time, Fortune и Sports Illustrated.