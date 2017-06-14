Боба Дилана заподозрили в плагиате нобелевской лекции

Нобелевская лекция Боба Дилана содержит заимствования материалов сервиса для учащихся SparkNotes. К такому выводу пришла филолог и литературный критик Андреа Питцер.

В статье, опубликованной в Slate, Питцер указывает, что Дилан использовал в своей нобелевской лекции фрагменты из пересказа романа «Моби Дик» Германа Мелвилла на SparkNote.

В лекции Дилана, пишет Питцер, используются фразы, которые есть в пересказе, но отсутствуют в самом романе.

Из 78 предложений о «Моби Дике» в нобелевской лекции Дилана, пишет Питцер, 20 имеют явное сходство с пересказом романа, опубликованным в SparkNote.

Питцер попросила нескольких университетских преподавателей оценить, насколько заимствования в лекции Дилана можно считать плагиатом. Один из собеседников литературного критика заявил, что если бы Дилан был его студентом, то он бы не принял работу с такими заимствованиями. В то же время другой преподаватель сказал, что не видит никаких проблем с лекцией Дилана.