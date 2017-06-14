Боба Дилана заподозрили в плагиате нобелевской лекции

Нобелевская лекция Боба Дилана содержит заимствования материалов сервиса для учащихся SparkNotes. К такому выводу пришла филолог и литературный критик Андреа Питцер.
В статье, опубликованной в Slate, Питцер указывает, что Дилан использовал в своей нобелевской лекции фрагменты из пересказа романа «Моби Дик» Германа Мелвилла на SparkNote.
В лекции Дилана, пишет Питцер, используются фразы, которые есть в пересказе, но отсутствуют в самом романе.
Из 78 предложений о «Моби Дике» в нобелевской лекции Дилана, пишет Питцер, 20 имеют явное сходство с пересказом романа, опубликованным в SparkNote.
Питцер попросила нескольких университетских преподавателей оценить, насколько заимствования в лекции Дилана можно считать плагиатом. Один из собеседников литературного критика заявил, что если бы Дилан был его студентом, то он бы не принял работу с такими заимствованиями. В то же время другой преподаватель сказал, что не видит никаких проблем с лекцией Дилана.
SparkNote — онлайн-ресурс с учебными пособиями по предметам, изучаемым в рамках среднего и высшего образования. В числе прочего, на SparkNote выложены пересказы произведений из разных курсов литературы.
После появления SparkNote ряд преподавателей заявлял, что вместо того, чтобы самостоятельно читать произведения из программы, учащиеся ограничиваются их пересказами. В SparkNote, в свою очередь, заявляли, что пересказ не отменяет самостоятельного прочтения, а лишь дополняет его.
Боб Дилан был награжден Нобелевской премией по литературе за 2016 год с формулировкой «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции».
Долгое время оставалось неизвестным, прочитает ли Дилан нобелевскую лекцию, являющуюся необходимым условием для получения премии. В итоге, Дилан передал оргкомитету записанную лекцию
. В лекции Дилан, в числе прочего, рассказал о литературных произведениях, оказавших на него особое влияние в детстве, в том числе — о «Моби Дике».
Андреа Питцер, в числе прочего, является автором книги «Тайная история Владимира Набокова», переведенной на русский язык.