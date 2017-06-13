США и Евросоюз призвали освободить задержанных на акциях протеста в России

Власти США и Евросоюза осудили задержание участников «мирных акций протеста» в России и потребовали от властей России немедленно освободить задержанных демонстрантов.

«Задержание сотен мирных демонстрантов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, примененные к ним жесткие меры, ставят под угрозу фундаментальные принципы свободы самовыражения и свободы собраний», — говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешнеполитической деятельности.

Эти права закреплены в российской Конституции, и в ЕС ожидают, что Россия будет их защищать, а не ущемлять. Обязательства по защите права на свободу самовыражения и свободу собрания, подчеркивается в заявлении ЕС, Россия также приняла на себя как член ОБСЕ и Совета Европы.

«Россия должна без промедления отпустить всех задержанных мирных демонстрантов или людей, которые хотели реализоваться свои основополагающие права», — подчеркивается в заявлении ЕС.

Также немедленно освободить всех задержанных на акциях 12 мая призвал власти РФ пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает CNN.

«США решительно осуждают задержание сотен участников мирных акций протеста в России», — заявил Спайсер, назвав такие действия властей РФ «оскорблением ключевых демократических ценностей».

С требованием освободить мирных демонстрантов выступила международная правозащитная организация Amnesty International.