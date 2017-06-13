Минздрав отказался выделять лекарства федеральному центру СПИДа, где лечатся россияне без прописки

Министерство здравоохранения России уведомило Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа, что организация в 2017 году не получит лекарства для своей работы.

В письме, которое цитирует «Коммерсант», указано, что центр является структурой Роспотребнадзора, у которого нет «функций по медико-санитарному обеспечению граждан». Бюджет на 2017 год также не предусматривает выделения средств на медицинские учреждения Роспотребнадзора.

Старший научный сотрудник центра Наталья Ладная заметила, что имеющихся лекарств хватит до августа 2017 года. Пациентов, которых сейчас 1,2 тысячи, уже направляют на диспансерное наблюдение по месту жительства.

При этом некоторые пациенты федерального центра нигде не зарегистрированы и им могут отказывать в лечении в Московском городском центре по борьбе со СПИДом. В департаменте здравоохранения города напомнили, что Москва выиграла все суды, когда пациенты без регистрации пытались оспорить отказ в лечении в московском центре.