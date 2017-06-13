Директор телеканала «Культура» рассказал о массовых увольнениях сотрудников

Директор, главный редактор телеканала «Россия-Культура» Сергей Шумаков подтвердил в интервью «Коммерсанту» увольнение нескольких десятков сотрудников.

По словам Шумакова, телеканал покинули 114 человек. Всего на канале, сообщил он, работают около 700 человек.

Увольнения глава канала объяснил модернизацией «Культуры», в том числе переходом на вещание в формате HD и переездом в новый технический комплекс на Шаболовке, откуда будут вести вещание все каналы ВГТРК.

«Модернизация предполагает сокращение штата сотрудников», — сказал Шумаков, добавив, что «нам придется освободиться от многих дублирующих функций».

Отвечая на вопрос, будет ли вторая волна увольнений, Шумаков сказал: «Не думаю».