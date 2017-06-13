Директор телеканала «Культура» рассказал о массовых увольнениях сотрудников
Директор, главный редактор телеканала «Россия-Культура» Сергей Шумаков подтвердил в интервью «Коммерсанту» увольнение нескольких десятков сотрудников.
По словам Шумакова, телеканал покинули 114 человек. Всего на канале, сообщил он, работают около 700 человек.
Увольнения глава канала объяснил модернизацией «Культуры», в том числе переходом на вещание в формате HD и переездом в новый технический комплекс на Шаболовке, откуда будут вести вещание все каналы ВГТРК.
«Модернизация предполагает сокращение штата сотрудников», — сказал Шумаков, добавив, что «нам придется освободиться от многих дублирующих функций».
Отвечая на вопрос, будет ли вторая волна увольнений, Шумаков сказал: «Не думаю».
Это люди, которые в силу возраста или профессиональных качеств не отвечают требованиям, которые сегодня предъявляются сотрудникам канала. Повторюсь, канал не обновлялся в течение последних лет десяти совсем. Кроме того, это административный и технический персонал, о котором я говорил выше [Шумаков о попавших под сокращение сотрудниках].