Активиста Марка Гальперина арестовали на 15 суток за неповиновение полиции на акции 12 июня

Тверской суд Москвы назначил активисту Марку Гальперину 15 суток административного ареста за неповиновение полиции на акции протеста 12 июня.

Полицейские, объявила судья, задержали Гальперина после того, как он отказался «прекратить противоправные действия, а именно участие у несогласованном мероприятии».

«При задержании Гальперин сопротивлялся, размахивал руками и ногами», — говорится в решении судьи.

Гальперин свою вину не признал, а его адвокат заявил, что будет обжаловать решение суда.

Ранее Гальперин сообщал, что на него составлен протокол не только за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП), но и за нарушение правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).