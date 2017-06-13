Активиста Марка Гальперина арестовали на 15 суток за неповиновение полиции на акции 12 июня
Тверской суд Москвы назначил активисту Марку Гальперину 15 суток административного ареста за неповиновение полиции на акции протеста 12 июня.
Полицейские, объявила судья, задержали Гальперина после того, как он отказался «прекратить противоправные действия, а именно участие у несогласованном мероприятии».
«При задержании Гальперин сопротивлялся, размахивал руками и ногами», — говорится в решении судьи.
Гальперин свою вину не признал, а его адвокат заявил, что будет обжаловать решение суда.
Ранее Гальперин сообщал, что на него составлен протокол не только за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП), но и за нарушение правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).
Марк Гальперин был приговорен к 15 суткам административного ареста за неповиновение полиции на предыдущей антикоррупционной акции, которая прошла в Москве 26 марта.
Всего в Москве, где несанкционированная акция против коррупции проходила на Тверской улице, 12 июня были задержаны, по данным «ОВД-Инфо» 866 человек.
Организатор митинга Алексей Навальный был задержан до начала акции. Суд признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции и назначил 30 суток административного ареста.
В 2015 году в отношении Марка Гальперина было возбуждено уголовное дело о неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях (ст. 212.1 УК РФ).
В начале 2017 года Конституционный суд признал статью 212.1 УК не противоречащей основному закону страны, но потребовал уточнить ее формулировки. При суд потребовал пересмотреть приговор Ильдару Дадину — единственному к тому моменту осужденному по статье 212.1 УК. Дадину в феврале вышел на свободу.