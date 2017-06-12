В Забайкалье перевернулся автобус, погибли 12 человек

В ночь на 12 июня в Забайкальском крае разбился автобус с пассажирами. По последней информации, погибли 12 человек: 10 умерли на месте, еще двое — в больнице.

Всего в автобусе находился 51 человек. Около 20 человек получили травмы, многие пассажиры находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

ТАСС сообщает, что автобус упал с 30-метровой насыпи в районе поселка Хохотуй, на 702 километре трассы «Байкал». На этом участке проводятся дорожные работы. Однако никаких предупредительных знаков, как сообщили в Следственном комитете, на трассе нет.

Кроме того, на участке дороги, где произошла авария, не было ограждения. Губернатор Забайкалья Наталья Жданова сообщила, что ограждение изначально было, но потом куда-то исчезло. «Сейчас его почему-то не оказалось <…> Почему, куда оно исчезло? Вопросы есть, вопросов много», — сказала Жданова.