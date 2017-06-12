В Петербурге задержали человека с плакатом «Володя, мы устали от тебя!»

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге задержан мужчина, который пришел с плакатом «Володя, мы устали от тебя!» По оценкам «Фонтанки», он успел провести на поле пару минут. Мужчина попытался оказать сопротивление, но его быстро отвели в машину полиции.