В Петербурге задержали человека с плакатом «Володя, мы устали от тебя!»
На Марсовом поле в Санкт-Петербурге задержан мужчина, который пришел с плакатом «Володя, мы устали от тебя!» По оценкам «Фонтанки», он успел провести на поле пару минут. Мужчина попытался оказать сопротивление, но его быстро отвели в машину полиции.
На данный момент на Марсовом поле собралось примерно 600 человек. Среди них — оппозиционеры в футболках с принтами лозунгов антиправительственного характера.
12 июня одновременно с официальными мероприятиями по случаю Дня России проходят оппозиционные митинги и шествия против коррупции. В Петербурге акцию собираются провести на Марсовом поле. Власти предлагают оппозиционерам собраться в Удельном парке на окраине города.