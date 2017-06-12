Microsoft выпустит обновленную версию Age of Empires

Polygon
20:17, 12 июня 2017
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Компания Microsoft выпустит обновленную версию стратегии 1997 года Age of Empires. Новая версия будет поддерживать разрешение 4K, в игре будет перезаписан саундтрек, а также улучшен геймплей.

Age of Empires Definitive Edition — E3 2017 Announce Trailer
Windows

В обновленной Age of Empires, получившей название Definite Edition, будут доступны как нации из оригинальной версии игры, так и из дополнения Rise of Rome. В игре будет доступен многопользовательский режим и оригинальная кампания. Дата выхода Definite Edition пока не называется.

Age of Empires вышла в 1997 году и стала одной из самых популярных и известных стратегий в реальном времени. Игра базируется на исторических событиях.
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