Microsoft выпустит обновленную версию Age of Empires

Компания Microsoft выпустит обновленную версию стратегии 1997 года Age of Empires. Новая версия будет поддерживать разрешение 4K, в игре будет перезаписан саундтрек, а также улучшен геймплей.

Age of Empires Definitive Edition — E3 2017 Announce Trailer Windows

В обновленной Age of Empires, получившей название Definite Edition, будут доступны как нации из оригинальной версии игры, так и из дополнения Rise of Rome. В игре будет доступен многопользовательский режим и оригинальная кампания. Дата выхода Definite Edition пока не называется.