Дело «Шалтая-Болтая» засекретили

Дело группировки хакеров «Шалтай-Болтай» засекретили, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник. По данным агентства, в томах дела содержится переписка чиновников с документами, которые считаются государственной тайной. Следствие также отказалось раскрыть, как вычислило хакеров.

Рассмотрение дела пройдет в особом режиме без исследования доказательств, поскольку лидер группировки Владимир Аникеев (Льюис) полностью признал свою вину.