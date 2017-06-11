В Кельне самолет совершил незапланированную посадку. Задержаны трое пассажиров, обсуждавших «террористические вопросы»

В Кельне вечером 10 июня незапланированно сел самолет, летевший из Лондона в Любляну. Как сообщает Reuters, после этого полиция задержала трех пассажиров, обсуждавших «террористические вопросы».

Все 151 пассажиров были эвакуированы.

Сотрудники полиции изъяли у одного из задержанных рюкзак и взорвали его. Что было в рюкзаке, неизвестно.

Пилот решил посадить самолет после того, как пассажиры услышали от своих соседей слова «бомба» и «взрывчатое вещество».