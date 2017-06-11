В ходе спецоперации в Кратово ранены четверо спецназовцев

В ходе спецоперации по задержанию преступника, который застрелил четырех человек в подмосковном поселке Кратово, получили ранения четверо бойцов спецназа. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По его словам, убийца отстреливался и бросал гранаты.

Преступник был убит. Операцию, которая продолжалась не менее шести часов, проводили совместно МВД и Росгвардия. В ней были задействованы бронетранспортеры и бронированные автомобили «Тигр».