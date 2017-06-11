В ходе спецоперации в Кратово ранены четверо спецназовцев
В ходе спецоперации по задержанию преступника, который застрелил четырех человек в подмосковном поселке Кратово, получили ранения четверо бойцов спецназа. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По его словам, убийца отстреливался и бросал гранаты.
Преступник был убит. Операцию, которая продолжалась не менее шести часов, проводили совместно МВД и Росгвардия. В ней были задействованы бронетранспортеры и бронированные автомобили «Тигр».
10 июня бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков открыл огонь по людям из своего дома в Кратово. Затем он поджег дом и сбежал в лес, хотя полицейские выставили оцепление.
Соседи Зенкова рассказали, что он страдал психическим расстройством и после увольнения из МЧС лечился в психиатрической клинике.