На сайте прокуратуры Ярославской области опубликовали фильм «Он вам не Димон» с подписью «Скорее мы вас посадим, а не Димона»

Прокуратура Ярославской области опубликовала фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Публикация была посвящена антикоррупционным акциям, запланированным на 12 июня.

«Прокуратура города Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятиях! Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона», — говорилось в сообщении на сайте областной прокуратуры.

На момент написания новости сайт прокуратуры не открывается. Копия страницы есть в кэше Google.