На сайте прокуратуры Ярославской области опубликовали фильм «Он вам не Димон» с подписью «Скорее мы вас посадим, а не Димона»
Прокуратура Ярославской области опубликовала фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Публикация была посвящена антикоррупционным акциям, запланированным на 12 июня.
«Прокуратура города Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятиях! Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона», — говорилось в сообщении на сайте областной прокуратуры.
На момент написания новости сайт прокуратуры не открывается. Копия страницы есть в кэше Google.
12 июня в российских городах пройдут антикоррупционные акции, поводом для которых стало расследование ФБК о «тайной империи» Дмитрия Медведева.
Расследование ФБК, в котором рассказывалось о недвижимости и яхтах, которыми пользуется Медведев, вышло в марте 2017 года. Медведев назвал его «компотом» и по существу не прокомментировал.