Полицейских и сотрудников Росгвардии представят к награде за операцию в Кратово

Полицейских и сотрудников Росгвардии представят к награде за участие в операции в Кратово, где бывший сотрудник МЧС застрелил четырех человек. Как заявил командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков, наградят «обезвредивших стрелка».

10 июня бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков из окна своего дома в подмосковном Кратово открыл огонь по прохожим. Он застрелил четырех человек. Он также стрелял в полицейских и сотрудников Росгвардии (четверо из них были ранены). Во время операции Зенков сбежал из окруженного дома. Позже его нашли и убили.