В Приморье четверо детей попали под локомотив, трое из них погибли

В Надеждинском районе Приморского края вечером 10 июня четверо детей 10-12 лет попали под локомотив, перегонявший вагоны. Трое из них — два мальчика и девочка — погибли, одна девочка находится в больнице.

По данным «Вести. Приморье», она находится в реанимации.

«Машинист, заметив детей, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось», — заявил «Интерфаксу» представитель Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.

По его словам, это произошло недалеко от поселка Новый. «Вести. Приморье» уточняет, что это случилось в районе пересечения железной дороги с дорогой на Де-Фриз.

10 июня агентство Primamedia сообщило, что на другой станции Дальневосточной железной дороги, Первая Речка, полицейские нашли троих детей в возрасте от 10 до 13 лет, на крыше одного из вагонов грузового поезда. Издание сообщило, что детей «передали законным представителям».