В Подмосковье задержаны Вячеслав Мальцев и несколько его сторонников
В Подмосковье полиция задержала оппозиционера Вячеслава Мальцева, его жену и четырех его сторонников. Как сообщает «ОВД-Инфо», Мальцева и еще четырех человек повезли в ОВД «Одинцово». Одного задержанного — Алексея Политикова — отправили в Следственный комитет.
ВЫЛОМАЛИ ДВЕРИ, ПЕРЕПУГАЛИ ОПЯТЬ ЖЕ ДЕТЕЙ!— Вячеслав Мальцев (@vvmaltsev) June 10, 2017
«Медиазона» сообщает, что Политикова подозревают в применении насилия к полицейскому на оппозиционной акции 26 марта. По данным «Медиазоны», всего в подмосковном доме Мальцева были задержаны восемь человек.
В апреле 2017 года Вячеславу Мальцеву дали 15 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции на митинге 26 марта в Москве.