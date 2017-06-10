В Подмосковье задержаны Вячеслав Мальцев и несколько его сторонников

ОВД-Инфо
20:57, 10 июня 2017
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В Подмосковье полиция задержала оппозиционера Вячеслава Мальцева, его жену и четырех его сторонников. Как сообщает «ОВД-Инфо», Мальцева и еще четырех человек повезли в ОВД «Одинцово». Одного задержанного — Алексея Политикова — отправили в Следственный комитет.

«Медиазона» сообщает, что Политикова подозревают в применении насилия к полицейскому на оппозиционной акции 26 марта. По данным «Медиазоны», всего в подмосковном доме Мальцева были задержаны восемь человек.

В апреле 2017 года Вячеславу Мальцеву дали 15 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции на митинге 26 марта в Москве.

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