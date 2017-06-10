В Подмосковье задержаны Вячеслав Мальцев и несколько его сторонников

В Подмосковье полиция задержала оппозиционера Вячеслава Мальцева, его жену и четырех его сторонников. Как сообщает «ОВД-Инфо», Мальцева и еще четырех человек повезли в ОВД «Одинцово». Одного задержанного — Алексея Политикова — отправили в Следственный комитет.

ВЫЛОМАЛИ ДВЕРИ, ПЕРЕПУГАЛИ ОПЯТЬ ЖЕ ДЕТЕЙ! — Вячеслав Мальцев (@vvmaltsev) June 10, 2017

«Медиазона» сообщает, что Политикова подозревают в применении насилия к полицейскому на оппозиционной акции 26 марта. По данным «Медиазоны», всего в подмосковном доме Мальцева были задержаны восемь человек.