В Москве задержан управляющий директор по инвестициям «Роснано»

В Москве задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков, сообщает Следственный комитет.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». (часть 2 статьи 201 УК РФ).

По версии следствия, в 2011–2013 годы разместил от 460 до 740 миллионов рублей в «Смоленском банке» «под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка».

Позже у банка отобрали лицензию, и компания потеряла более 738 миллионов. Перед отзывом лицензии из банка в пользу родного брата Горькова были выведены активы на 400 миллионов рублей «в виде объектов недвижимости».