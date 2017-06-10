В Москве задержан управляющий директор по инвестициям «Роснано»

Следственный комитет России
12:56, 10 июня 2017
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В Москве задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков, сообщает Следственный комитет.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». (часть 2 статьи 201 УК РФ).

По версии следствия, в 2011–2013 годы разместил от 460 до 740 миллионов рублей в «Смоленском банке» «под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка».

Позже у банка отобрали лицензию, и компания потеряла более 738 миллионов. Перед отзывом лицензии из банка в пользу родного брата Горькова были выведены активы на 400 миллионов рублей «в виде объектов недвижимости».

Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Горькова меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Следственный комитет России
Андрей Горьков работает в «Роснано» с 2008 года (до 2011 года — госкорпорация «Роснанотех»). В 2011–2013 годы он был финансовым директором компании, а затем стал управляющим директором по инвестиционной деятельности (сейчас на сайте «Роснано» упомянуты 12 человек с такой должностью, в том числе двое старших директоров).
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