На акции против сноса домов в Москве во второй раз задержали Сергея Митрохина

Meduza
09:30, 9 июня 2017
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На акции против сноса домов в Москве, которая проходит около Госдумы, во второй раз задержан председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Вместе с Митрохиным задержан еще один член партии Антон Антонов-Овсеенко. Митрохин сообщил, что их везут в ОВД «Китай-город».

Митрохина и Антонова-Овсеенко уже задерживали вскоре после начала акции, но затем их выпустили из автозака.

На акцию у входа в Госдуму собрались до 300 человек. 9 июня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о программе реновации в Москве.

В рамках программы реновации московские власти собираются снести около 4,5 тысяч домов. Такие планы вызвали массовые протесты жителей, в Москве прошли многотысячные митинги против сноса домов. Московская мэрия утверждает, что подавляющее большинство жителей домов под снос поддерживают реновацию.

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