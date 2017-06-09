На акции против сноса домов в Москве во второй раз задержали Сергея Митрохина

На акции против сноса домов в Москве, которая проходит около Госдумы, во второй раз задержан председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Вместе с Митрохиным задержан еще один член партии Антон Антонов-Овсеенко. Митрохин сообщил, что их везут в ОВД «Китай-город».

Нас задержали за этот плакат, который я взял у женщины во избежание ее задержания. Говорят, нарушили мораторий Путина pic.twitter.com/z6txKrqdau — Сергей Митрохин (@mitrokhin) June 9, 2017

Митрохина и Антонова-Овсеенко уже задерживали вскоре после начала акции, но затем их выпустили из автозака.

На акцию у входа в Госдуму собрались до 300 человек. 9 июня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о программе реновации в Москве.