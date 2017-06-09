Курс фунта стерлингов снизился из-за результатов парламентских выборов
Курс британской валюты снизился утром 9 июня на 1,5 — 2 процента после объявления предварительных результатов парламентских выборов, по итогам которых ни у одной из партий не будет большинства, сообщает Bloomberg.
При этом на котировки акций британских компаний результаты выборов практически не повлияли.
Bloomberg отмечает, что снижение курса фунта после парламентских выборов не идет ни в какое сравнение с тем, как британская валюта обрушилась после референдума о «Брекзите». Тогда курс фунта к доллару США упал на 11 процентов до рекордно низкого с 1985 года уровня.
По состоянию на 08:30 мск было известно распределение 635 из 650 мест в британском парламенте. Консерваторы получили 308 мест, потеряв по сравнению с предыдущими выборами 12 мандатов. Лейбористы увеличили свое представительство в парламенте на 30 мест — до 259 мест.
Выборы в парламент, объявленные премьер-министром Терезой Мэй в апреле, стали первыми после «Брекзита» — референдума, на котором большинство участников проголосовало за выход Великобритании из ЕС.