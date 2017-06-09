Курс фунта стерлингов снизился из-за результатов парламентских выборов

Курс британской валюты снизился утром 9 июня на 1,5 — 2 процента после объявления предварительных результатов парламентских выборов, по итогам которых ни у одной из партий не будет большинства, сообщает Bloomberg.

При этом на котировки акций британских компаний результаты выборов практически не повлияли.

Bloomberg отмечает, что снижение курса фунта после парламентских выборов не идет ни в какое сравнение с тем, как британская валюта обрушилась после референдума о «Брекзите». Тогда курс фунта к доллару США упал на 11 процентов до рекордно низкого с 1985 года уровня.