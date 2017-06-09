Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект Милонова о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал отклонить законопроект депутата Виталия Милонова о запрете использования соцсетей для детей младше 14 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

В комитете отметили «мнение правового управления Госдумы», «негативный общественный резонанс» и «довольно резкую критику, как со стороны экспертов, так и со стороны однопартийцев самого Виталия Милонова».

«Можно надеяться на то, что автор законопроекта повременит с его повторным внесением и проведет широкие консультации с профессиональным сообществом, после чего определится, нужна ли вообще такая инициатива», — сказал председатель комитета Леонид Левин.