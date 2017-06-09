Футбольная федерация Саудовской Аравии принесла извинения за игроков, которые отказались почтить память жертв теракта

Футбольная федерация Саудовской Аравии принесла извинения за игроков национальной сборной, которые перед матчем с Австралией отказались почтить минутой молчания память погибших при теракте в Лондоне.

«Игроки не хотели проявить неуважение к памяти погибших или причинить боль их семьям, друзьям и всем, кто пострадал от этого злодеяния. Футбольная федерация Саудовской Аравии осуждает все проявления терроризма и экстремизма и приносит искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Великобритании», — говорится в заявлении федерации.

Минута молчания была объявлена на стадионе в Аделаиде перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 года. Австралийцы, обнявшись, выстроились на поле перед центральным кругом. Игроки сборной Саудовской Аравии отказались поступить так же.

Saudi Arabia football team ignored minute’s silence held in memory of victims of London Bridge terror attack https://t.co/bK2TB2qI2v pic.twitter.com/JL0OCrtYQG — The Scottish Sun (@ScottishSun) June 8, 2017

После минуты молчания зрители на трибунах освистали футболистов из Саудовской Аравии. Австралия выиграла матч со счетом 3:2.