Экзит-поллы показали потерю консерваторами большинства в британском парламенте
На досрочных выборах в парламент Великобритании, по данным экзит-поллов, правящая партия консерваторов получила 314 мест из 650 и потеряла решающее большинство.
На выборах в 2015 году консерваторы получили 330 мест и смогли самостоятельно сформировать правительство.
По данным экзит-поллов, лейбористы заняли второе место и получат в парламенте 266 мест — на 34 больше, чем в прошлом созыве. Шотландская национальная партия получила 34 места, либерал-демократы — 14.
Как отмечает The Guardian, вместе эти три партии, в случае верности прогнозов, получат столько же мест, сколько консерваторы.
Exit poll projects Conservatives 12 seats short of a majorityhttps://t.co/jpy6wse1Rp#bbcelection #GE2017 pic.twitter.com/wyWlNvnBOG— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 8, 2017
Курс фунта стерлингов на данных экзит-поллов упал на 1,6%.