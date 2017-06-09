Экзит-поллы показали потерю консерваторами большинства в британском парламенте

На досрочных выборах в парламент Великобритании, по данным экзит-поллов, правящая партия консерваторов получила 314 мест из 650 и потеряла решающее большинство.

На выборах в 2015 году консерваторы получили 330 мест и смогли самостоятельно сформировать правительство.

По данным экзит-поллов, лейбористы заняли второе место и получат в парламенте 266 мест — на 34 больше, чем в прошлом созыве. Шотландская национальная партия получила 34 места, либерал-демократы — 14.

Как отмечает The Guardian, вместе эти три партии, в случае верности прогнозов, получат столько же мест, сколько консерваторы.

Курс фунта стерлингов на данных экзит-поллов упал на 1,6%.