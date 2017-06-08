Жириновский попросил у Путина дом в центре Москвы для учрежденного ЛДПР вуза

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента Владимира Путина выделить ему дом в центре Москвы для Института мировых цивилизаций, учредителем которого он является. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

В письме Путину Жириновский просит дать соответствующее поручение министру экономического развития Максиму Орешкину (в ведении министерства находится Росимущество).

Жириновский указывает, что сейчас институт размещается в одном здании с центральным аппаратом ЛДПР. Как отмечает РБК, аппарат партии был переведен в здание института, а в его бывшем здании была открыта приемная Владимира Жириновского.

Институт мировых цивилизаций располагается в пятиэтажном здании площадью пять тысяч квадратных метров в 1-м Басманном переулке. Дом был выделен вузу в безвозмездное пользование распоряжением премьер-министра РФ Михаила Касьянова в 2002 году. В 2015-м году он находился в собственности института, но в 2016-м был продан компании «Раритет-М», которая, как пишет РБК, связана с «полной тезкой» бывшей жены Жириновского Галиной Лебедевой.