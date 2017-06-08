«Ведомости» узнали о «молодежной повестке» президентских выборов

Одной из ключевых тем президентской кампании 2018 года планируется сделать «молодежную повестку», рассказали «Ведомостям» четыре источника, близкие к администрации президента.

Тема молодежи, по данным издания, будет использоваться «как набор инициатив, ориентированных на эту группу, в том числе связанных с качеством образования, первым наймом, трудоустройством, кредитными программами, цифровой экономикой, безопасностью».

Также планируется проведение мероприятий, ориентированных на эту часть электората, — концертов, форумов и фестиваля молодежи и студентов и идеологическое сопровождение — «будущее принадлежит молодым».

«Понятно, что это будет не основная тема кампании, но она будет поднята», — заявил источник, близкий к администрации президента.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, чья компания получила от администрации президента заказ на большой объем социологических исследований, связанных с молодежью, заявил, что власти, в числе прочего, рассчитывают повысить явку среди этой категории избирателей.

В президентских выборах, отметил он, впервые будет участвовать большое число тех, кто раньше не голосовал. «Молодежь может пойти на участки, а может остаться дома. При этом непонятно, за кого они будут голосовать, — именно поэтому за нее бьются разные политические силы», — подчеркнул Федоров.

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников, в свою очередь, заявил, что «сейчас нужно больше активного электорального „мяса“», поскольку «есть сомнение в других возрастных группах».

Власти РФ, пишут «Ведомости», последнее время уже начали уделять повышенное внимание молодежи. Так, в конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Десятилетия детства.