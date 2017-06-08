В офисе организации «Русь сидящая» начался обыск

В офисе правозащитной организации «Русь сидящая» начался обыск. Об этом сообщила ее директор Ольга Романова. Что стало поводом для следственных действий, не сообщается.

Координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров сообщил РБК, что обыск проводят сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. По словам Федярова, сотрудников организации не выпускают из офиса.

ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что «силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации, а также компьютеры, установленные в офисе».