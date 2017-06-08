«Росгосстрах» оценил ущерб от бури в Москве в 25 миллионов рублей

Региональный центр урегулирования «Росгосстраха», сообщила компания, по состоянию на 7 июня принял около 450 заявлений от клиентов на выплату возмещения.

В 19 миллионов рублей, сообщила страховая компания, оценен ущерб домам и имуществу клиентов «Росгосстраха». Еще около 6 миллионов рублей составляет страховое возмещение автовладельцам с полисами КАСКО, приобретенными у этой компании.

Компания «Росгосстрах» предварительно оценивает ущерб от бури, прошедшей 29 мая в Москве и Подмосковье, в 25 миллионов рублей.

«Росгосстрах», сообщается на сайте компании, является крупнейшей в России страховой компанией. Другие участники рынка, работающие в Москве и Подмосковье, свои оценки причиненного бурей ущерба пока не представили.

В результате бури, прошедшей в Москве 29 мая, были повалены 18 тысяч деревьев, были повреждены около двух тысяч машин. Власти Подмосковья сообщали о сотнях поваленных деревьев, в том числе, упавших на припаркованные автомобили.

В результате бури погибли 17 человек — 11 в Москве и шестеро в Подмосковье. Несколько десятков человек попали в больницы с травмами.