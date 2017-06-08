На территорию посольства США в Киеве бросили бомбу

112 Украина
06:24, 8 июня 2017
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В ночь на 8 июня на территорию посольства США бросили взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.

Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт. Сведений о том, кто именно мог бросить бомбу, не сообщается. Также в полиции не рассказывают, какого типа было взрывное устройство.

На место выехала следственно-оперативная группа районного и главного управлений Национальной полиции. По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению круга причастных лиц.

112 Украина
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