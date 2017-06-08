На территорию посольства США в Киеве бросили бомбу

В ночь на 8 июня на территорию посольства США бросили взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.

Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт. Сведений о том, кто именно мог бросить бомбу, не сообщается. Также в полиции не рассказывают, какого типа было взрывное устройство.