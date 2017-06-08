Футбольная сборная Саудовской Аравии отказалась почтить минутой молчания память жертв теракта в Лондоне

Футболисты сборной Саудовской Аравии отказались почтить минутой молчания память погибших при теракте в Лондоне.

Перед началом отборочного матча чемпионата мира 2018 года против сборной Австралии диктор на стадионе в Аделаиде объявил минуту молчания. Австралийцы, обнявшись, выстроились у центрального круга. Футболисты сборной Саудовской Аравии отказались сделать то же самое.

Saudi Arabia football team ignored minute’s silence held in memory of victims of London Bridge terror attack https://t.co/bK2TB2qI2v pic.twitter.com/JL0OCrtYQG — The Scottish Sun (@ScottishSun) June 8, 2017

После минуты молчания зрители на стадионе освистали команду Саудовской Аравии. Австралийцы выиграли матч со счетом 3:2.