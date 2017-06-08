Елена Остапенко из Латвии в свой день рождения впервые вышла в финал турнира «Большого шлема»

Теннисистка Елена Остапенко из Латвии вышла в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв в полуфинале швейцарку Тимею Бачински в трех сетах 7:6, 3:6, 6:3. Матч прошел в день рождения Остапенко — 8 июня ей исполнилось 20 лет.

Go Go Ostapenko



The birthday girl makes history, d. Bacsinszky 7-6(4) 3-6 6-3 to become 1st Latvian player to reach a Major final. #RG17 pic.twitter.com/60o0C4h18l — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2017

Остапенко стала первой латвийской теннисисткой, кому удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема». В ¼ финала Открытого чемпионата Франции она обыграла бывшую первую ракетку мира Каролину Возняцки из Дании.

Соперница Остапенко по финалу «Ролан Гаррос» определится в матче между румынкой Симоной Халеп и чешкой Каролиной Плишковой.