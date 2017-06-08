Елена Остапенко из Латвии в свой день рождения впервые вышла в финал турнира «Большого шлема»

Rolland Garros
15:54, 8 июня 2017
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Теннисистка Елена Остапенко из Латвии вышла в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв в полуфинале швейцарку Тимею Бачински в трех сетах 7:6, 3:6, 6:3. Матч прошел в день рождения Остапенко — 8 июня ей исполнилось 20 лет.

Остапенко стала первой латвийской теннисисткой, кому удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема». В ¼ финала Открытого чемпионата Франции она обыграла бывшую первую ракетку мира Каролину Возняцки из Дании.

Соперница Остапенко по финалу «Ролан Гаррос» определится в матче между румынкой Симоной Халеп и чешкой Каролиной Плишковой.

Елена Остапенко занимает 47 место в рейтинге лучших теннисисток мира. На ее счету две победы в турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации) в парном разряде. В одиночном разряде за время участия во взрослом туре она пока не завоевала ни одного титула.
В 2014 году Остапенко выиграла Уимблдон среди юниоров.
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