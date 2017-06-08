Академики РАН попросили Госдуму не менять правила выборов президента академии

Группа из 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН направила в Госдуму письмо с протестом против изменения процедуры выборов главы академии наук. Об этом сообщает ТАСС.

Академики, входящие в неформальный «Клуб 1 июля», выступают с протестом против ограничения числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек. По их мнению, предложение ограничить число кандидатов — это «безобразие», против которого группа ученых решительно возражает.