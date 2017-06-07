В результате теракта в Тегеране погибли семь человек, 35 ранены

В результате нападения двух групп террористов на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни погибли, по последним данным, семь человек.

Пять человек, в том числе двое сотрудников службы безопасности, были убиты в ходе нападения террористов на парламент. Четверо скончались от полученных ранений на месте происшествия, еще один был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Еще как минимум 25 человек пострадали при нападении на парламент. Среди раненых не менее 10 человек, пришедших на прием к своим депутатам.

В мавзолее имама Хомейни, сообщает агентство «Фарс», погибли два человека, еще не менее 10 получили ранения.

В нападении на парламент участвовали не менее четырех человек, все они убиты.

На мавзолей напала группа из трех террористов. Один из них успел привести в действие взрывное устройство, еще одного, у которого также была бомба, застрелила полиция.

Руководство иранской разведки объявило, что существовала и третья группа террористов, которых удалось арестовать до того, как они совершили нападение. На какой объект планировала напасть эта группа, пока не сообщается.