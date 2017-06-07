В Петербурге ужесточили правила проведения референдумов ради «вековых завоеваний демократии»

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило поправку к городскому закону, согласно которой численность инициативной группы по проведению референдума увеличивается с 20 до 300 человек.

Внести поправку предложил председатель комитета по законодательству, член «Единой России» Денис Четырбок. Он объяснил свою инициативу «борьбой за демократические ценности». По словам депутата, норма об инициативной группе в 20 человек «обесценивает вековые завоевания демократии».

«К сожалению, практика последнего времени показала, что институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции. Многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую, тем самым обесценивая вековые завоевания демократии», — заявил Четырбок.