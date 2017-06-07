В Петербурге ужесточили правила проведения референдумов ради «вековых завоеваний демократии»

ЗакС.ру
13:40, 7 июня 2017
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Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило поправку к городскому закону, согласно которой численность инициативной группы по проведению референдума увеличивается с 20 до 300 человек.

Внести поправку предложил председатель комитета по законодательству, член «Единой России» Денис Четырбок. Он объяснил свою инициативу «борьбой за демократические ценности». По словам депутата, норма об инициативной группе в 20 человек «обесценивает вековые завоевания демократии».

«К сожалению, практика последнего времени показала, что институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции. Многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую, тем самым обесценивая вековые завоевания демократии», — заявил Четырбок.

По мнению депутата, в одной парадной многоквартирного дома проживает и то больше людей, чем составляет сейчас инициативная группа. И ситуация, «когда незначительная группа людей навязывает свое мнение сотням и тысячам других, вовлекая их в бессмысленную имитацию деятельности», несправедлива.

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На рассмотрении в законодательном собрании Санкт-Петербурга находится заявка о референдуме против передачи Исаакиевского собора церкви. Ее неоднократно вносили в повестку дня, но каждый раз ее рассмотрение откладывали. В конце марта 2017 года заявку одобрила городская избирательная комиссия.
В мае городской избирком зарегистрировал еще одну заявку — на референдум о лишении мандатов тех депутатов, которые выступали против передачи Исаакиевского собора церкви. Журналисты выяснили, что некоторые из заявителей на самом деле не имеют отношения к этой инициативе.
Оппозиционный депутат Максим Резник высказал мнение, что заявка на референдум о лишении мандатов может быть использована для ужесточения правил проведения референдумов. «Не удивлюсь, если единоросы предложат увеличить численность инициативной группы (сейчас 20), до 100 или 200 человек. В этом случае народное голосование станет совсем невозможным. А объяснить они это смогут легко: смотрите, сколько глупых инициатив», — заявил Резник.
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