СК начал проверку обстоятельств смерти балетмейстера Мариинского театра. Он умер на приеме у стоматолога

Управление СК РФ по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку в связи со смертью балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева.

Вихарев, как сказано в сообщении, умер «во время оказания стоматологических услуг в одной из медицинских клиник Санкт-Петербурга».

«Изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти», — сообщили в СК.

О смерти 56-летнего Сергея Вихарева Мариинский театр сообщил 2 июня, не указывая причину случившегося.

Вечером 6 июня «Фонтанка» написала, что Вихарев умер в стоматологической «Клинике доктора Лившиц» после введения анастезии приглашенным анастезиологом. В ходе операции, сказано в публикации, у мужчины остановилось сердце.

Сергей Вихарев будет похоронен 8 июня на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.